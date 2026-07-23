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23 июля 2026 в 13:17

Лурье объяснила проблему с блокировкой счетов

Полина Лурье объяснила блокировку счетов путаницей в налоговых данных

Полина Лурье Полина Лурье Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Полина Лурье объяснила временную блокировку своих банковских счетов технической ошибкой в налоговых данных, возникшей после смены регистрации, передает РБК. В конце 2025 года она получила регистрацию в квартире, однако в личном кабинете Федеральной налоговой службы еще некоторое время отображались устаревшие сведения, поэтому Лурье отправила декларацию почтой по адресу старой инспекции.

Она предположила, что налоговая не приняла документы из-за неактуальной информации и впоследствии наложила ограничения на счета, хотя сам налог был уплачен своевременно. После уточнения данных Лурье повторно подала декларацию, и ФНС сняла все ограничения.

Полина Лурье приобрела квартиру певицы Ларисы Долиной в Москве. В декабре 2025 года Верховный суд оставил право собственности на квартиру за девушкой, а за Долиной признал статус пострадавшей.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам Лурье. Решение о блокировке счетов было принято 6 июля из-за непредоставления налоговой декларации в течение 20 дней после истечения установленного срока.

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