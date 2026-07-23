Власти Иркутска ответили на жалобу о проблемах с водой в Большой Речке Мэрия Иркутска: отключение воды в Большой Речке связано с техобслуживанием сетей

Отключение колонок воды в поселке Большая Речка по Байкальскому тракту связано с плановым техническим обслуживанием сетей ООО «Ушаковская», пишет Angarsky со ссылкой на мэрию Иркутска. В администрации ответили на жалобы местных жителей. Один из них обратился к губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву.

Отключили колонки [на улицах Труда, Мира и Октябрьской], воду негде брать уже месяц. Перед этим разобрали все водокачки. Звоним в «Ушаковскую» — ничего не меняется. Администрация молчит, как будто все в порядке. Половина колонок и так не работали — сломанные. УК «Ушаковская» не рассылала квитанции на оплату по адресам, — отметил мужчина.

В ответ на это в администрации города подчеркнули, что большинство жителей не оплачивают счета за воду. Власти уточнили, что без оплаты нет достаточных средств на ремонт оборудования и стабильную подачу ресурса. Чиновники посоветовали жителям обратиться в ООО «Ушаковская», предоставить им документы об оплате и на их основе потребовать подключить колонки.

Ранее в Ангарске местные жители заметили изменение цвета водопроводной воды. В администрации объяснили, что на характеристики повлияли паводки. Там отметили, что несмотря на изменения, вода полностью отвечает установленным требованиям.