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21 июля 2026 в 13:46

В Иркутске временно изменят маршруты общественного транспорта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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С 27 июля в Иркутске поменяют маршруты шести автобусов из‑за ремонта тепломагистрали, сообщает Angarsky. Работы будут проходить на улице Сибирских Партизан, от Муравьева до Пулковского переулка, до 15 октября.

Сообщается, что из‑за этого изменятся схемы движения автобусов № 10к, 28р, 31, 36, 43 и 57. В сторону улицы Новаторов транспорт после Сибирских Партизан поедет по Муравьева, затем по Авиастроителей и Новаторов — дальше по обычному маршруту. В обратную сторону автобусы проследуют от Новаторов к Сибирским Партизанам через Мира и Муравьева.

Ранее глава Братска Александр Дубровин опроверг слухи о закрытии 32 автобусных маршрутов города. Он рассказал, что свидетельства на маршруты выдали в 2016 году, а в 2021‑м продлили на старых условиях.

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