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23 июля 2026 в 13:09

Турецкая авиакомпания не пустила россиянку с шенгеном в Италию

Turkish Airlines отказала россиянке с шенгеном в посадке на рейс до Италии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Авиакомпания Turkish Airlines отказала россиянке с шенгеном в посадке на рейс до Италии, передает Telegram-канал «Крыша ТурДома». Девушка отправилась в Венецию из Санкт-Петербурга с пересадкой в Стамбуле. Первый перелет прошел успешно, а вот перед посадкой на стыковочный рейс начались проблемы.

У гейта туристке сообщили, что ее виза, полученная в конце июня, не подгрузилась в систему Entry Exit System (EES). Она показывала, что россиянку нельзя пускать в самолет. Сотрудники авиакомпании связались с пограничниками в Венеции, которые подтвердили наличие шенгенской визы. Однако путешественницу все равно не пустили на борт.

Через несколько часов ее виза появилась в системе EES. При этом Turkish Airlines отказалась выдавать документ с причиной отказа и посоветовала россиянке купить билет на другой рейс. В итоге в Венецию девушка все же улетела, но лишь на следующий день.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза начали ужесточать условия подачи документов на шенгенские визы для граждан России. Вслед за Италией и Испанией, которые существенно увеличили сроки рассмотрения заявлений, новые жесткие ограничения вводит и Венгрия.

Общество
Россия
Италия
Turkish Airlines
шенгенские визы
туристы
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