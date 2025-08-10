Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 августа 2025 в 10:27

Пассажиры Turkish Airlines остались без своего багажа

Авиакомпания Turkish Airlines недогрузила 730 единиц багажа

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

На пяти рейсах Turkish Airlines из Антальи не было загружено 730 единиц багажа, сообщили представители московского аэропорта Внуково в Telegram-канале. Авиакомпания уже принесла извинения пассажирам и организовала доставку недостающих чемоданов и сумок специальным рейсом из Стамбула.

Для получения своего багажа необходимо предъявить в аэропорту документ, удостоверяющий личность, посадочный талон и багажную бирку, говорится в сообщении. Рейс TK419 с недостающим грузом уже вылетел из Стамбула во Внуково.

Ранее замминистра транспорта Владимир Потешкин заявил, что ведомство не планирует вводить какие-либо ограничения на рейсы Turkish Airlines, несмотря на недавние проблемы с доставкой багажа. По его словам, министерство предпочитает решать возникшие вопросы в ходе переговоров с турецкой стороной.

Кроме того, авиакомпания официально запретила пассажирам брать на борт умные чемоданы со встроенными литиевыми батареями, которые невозможно извлечь. Новые ограничения распространяются как на регистрируемый багаж, так и на ручную кладь. Как пояснили в службе поддержки перевозчика, решение принято в соответствии с новыми директивами Главного управления гражданской авиации Турции, направленными на повышение безопасности полетов.

Turkish Airlines
багаж
пассажиры
Внуково
