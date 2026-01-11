В Минэнерго США умолчали о судьбе танкера с иранской нефтью Глава Минэнерго США не стал уточнять о шагах против танкеров с иранской нефтью

Руководитель Минэнерго США Крис Райт не стал раскрывать CBS дальнейшие шаги Вашингтона против танкеров, которые перевозят иранскую нефть. Он также отказался комментировать возможные действия Соединенных Штатов в связи с протестами в Иране.

Я не буду раскрывать какие-либо изменения позиции по этому вопросу, — подчеркнул Райт.

Волнения в Иране начались 29 декабря на фоне резкого падения курса национальной валюты. К 2 января на улицах появились группы с оружием. Пик насилия пришелся на 8 января. По данным властей, в столице были сожжены 25 мечетей, повреждены десятки банков, госучреждений и автомобилей экстренных служб.

Позже президент США Дональд Трамп на фоне протестов в Иране выразил мнение, что Исламская Республика стремится к свободе. По его словам, Соединенные Штаты готовы с этим «помочь», но как именно, политик не рассказал.

Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф тем временем отметил, что Израиль и объекты США на Ближнем Востоке станут законными целями для удара, если Тель-Авив и Вашингтон проявят агрессию по отношению к Тегерану. По его словам, в рамках законной обороны Иран не будет считать себя ограниченным в выборе ответных мер.