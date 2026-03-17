Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 17:13

Трампу предложили варианты выхода из войны с Ираном

NBC: военные США представили Трампу варианты выхода из войны с Ираном

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Подписывайтесь на нас в MAX

Американские военные представили президенту США Дональду Трампу вариант выхода из конфликта с Ираном, сообщил канал NBC со ссылкой на источники. Составленный документ также содержит шаги на случай эскалации военных действий.

Военные чиновники включили в стандартные планы ведения войны варианты прекращения конфликта в Иране, предусмотренные для Трампа, если он примет такое решение, — подчеркнули журналисты.

Точных данных нет. Более того, по информации одного из источников, дата завершения конфликта на Ближнем Востоке может корректироваться ежедневно.

Ранее сообщалось, что американская разведка информировала Трампа о возможности ответных действий со стороны Ирана в отношении союзников США. В докладах разведки не утверждалось, что ответные действия Тегерана будут неизбежны, но такой вариант развития событий рассматривался как вполне вероятный.

Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что Трамп планировал убийство верховного лидера Али Хаменеи для дестабилизации Ирана и капитуляции его Вооруженных сил. Это должно было позволить Трампу объявить о победе до открытия международных финансовых рынков.

Дональд Трамп
США
Иран
войны
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.