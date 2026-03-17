Трампу предложили варианты выхода из войны с Ираном

Американские военные представили президенту США Дональду Трампу вариант выхода из конфликта с Ираном, сообщил канал NBC со ссылкой на источники. Составленный документ также содержит шаги на случай эскалации военных действий.

Военные чиновники включили в стандартные планы ведения войны варианты прекращения конфликта в Иране, предусмотренные для Трампа, если он примет такое решение, — подчеркнули журналисты.

Точных данных нет. Более того, по информации одного из источников, дата завершения конфликта на Ближнем Востоке может корректироваться ежедневно.

Ранее сообщалось, что американская разведка информировала Трампа о возможности ответных действий со стороны Ирана в отношении союзников США. В докладах разведки не утверждалось, что ответные действия Тегерана будут неизбежны, но такой вариант развития событий рассматривался как вполне вероятный.

Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что Трамп планировал убийство верховного лидера Али Хаменеи для дестабилизации Ирана и капитуляции его Вооруженных сил. Это должно было позволить Трампу объявить о победе до открытия международных финансовых рынков.