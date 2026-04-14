Следы чернобыльской катастрофы добрались до одной европейской страны

В финских грибах нашли следы загрязнений после чернобыльской катастрофы

Следы радиоактивного загрязнения после чернобыльской аварии до сих пор обнаруживаются в дикорастущих грибах в Финляндии, сообщает исследование STUK. Ученые проанализировали 875 образцов 60 видов грибов, собранных в 2025 году, и установили, что радиоактивные вещества, особенно цезий, все еще присутствуют, хотя их уровень значительно снизился за прошедшие десятилетия.

Менее 10% образцов превысили рекомендуемый предел безопасности — 600 беккерелей на килограмм. Наиболее высокие показатели зафиксированы в регионах Кюменлааксо, Пирканмаа и Пяйят-Хяме, которые сильнее всего пострадали от радиоактивных осадков после аварии 1986 года.

При этом специалисты подчеркивают, что грибы остаются безопасными для употребления. По их оценкам, чтобы получить заметную дозу радиации, человеку пришлось бы съесть около 12 килограммов таких грибов — это сопоставимо с облучением во время авиаперелета из Хельсинки в Нью-Йорк.

Ранее дикую лошадь Пржевальского заметили на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Животное искало корм под снегом и попало в объектив одной из видеокамер.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
