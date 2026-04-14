Школьника освободили после попытки нападения на Пашиняна

Адвокат Мартиросян: арест школьника Минасяна за попытку ударить Пашиняна отменен

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Thomas Trutschel/imago-images.de/Global Look Press
Школьник Давид Минасян, задержанный после попытки ударить премьер-министра Армении Никола Пашиняна, освобожден из-под ареста, сообщила адвокат подростка Лусине Мартиросян на своей странице в соцсети. По ее словам, решение об отмене меры пресечения принял надзирающий прокурор.

Решением надзирающего прокурора арест Давида Минасяна был отменен, только что Давид был освобожден из уголовно-исполнительного учреждения «Армавир», — написала Мартиросян.

Ранее сообщалось, что в Армении задержали двоих подозреваемых в попытке нападения на Пашиняна. После воскресной литургии в церкви Святой Анны в Ереване мужчина попытался ударить политика, когда тот направлялся к выходу из храма. О том, какие действия предпринял второй задержанный, адвокат не уточнил.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
