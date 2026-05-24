Правительство Армении в скором времени начнет реконструкцию приграничных участков железных дорог в районе Ерасха и Ахурика, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. Глава кабмина подчеркнул, что Турция со своей стороны уже приступила к аналогичным ремонтным работам, передает агентство Sputnik.

В ближайшее время мы начнем восстановление участка Гюмри — Ахурик — Акьяка. Со стороны Турции началась [реконструкция], и железная дорога будет открыта. Мы также начнем восстановление узла в Ерасхе, — отметил Пашинян.

Реализация инфраструктурных проектов позволит существенно расширить логистические возможности закавказской республики. Перед этим Пашинян уже сообщал об успешном запуске для армянского экспорта и импорта другого важного маршрута — железной дороги Ахалкалак — Карс. Восстановление приграничных путей нацелено на полноценную разблокировку транспортных коммуникаций в регионе.

До этого вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что отказ Пашиняна от личной поездки на саммит ЕАЭС в Казахстане демонстрирует его текущие политические ориентиры. Он предупредил, что сближение Армении с Евросоюзом может негативно повлиять на ее дальнейшее членство в ЕАЭС и сотрудничество с Россией.