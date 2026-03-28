Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 марта 2026 в 17:48

В пригороде Парижа разграбили и обстреляли мэрию перед сменой главы коммуны

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Группа неизвестных разграбила мэрию в пригороде Парижа накануне вступления в должность нового главы коммуны, сообщает телеканал France Info. По его информации, злоумышленники также обстреляли здание фейерверками. Предварительно, в группе состояли около 20 человек.

Мэрия Френа в [департаменте] Валь-де-Марн подверглась в пятницу вечером обстрелу фейерверками и была частично разгромлена накануне вступления в должность главы нового муниципального совета, — говорится в материале.

Уточняется, что преступники не прятали лица. Обстреляв здание, они выломали дверь, проникли внутрь и разгромили несколько помещений. Дебоширы также украли мебель. Когда на место прибыли полицейские, они скрылись.

Ранее неизвестные принесли отрубленную свиную голову ко входу в посольство Украины в Будапеште. В социальных сетях предполагают, что данный акт может быть связан с обострением двусторонних отношений. Напряженность между странами усилилась после угроз президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана.

Самое популярное
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.