В пригороде Парижа разграбили и обстреляли мэрию перед сменой главы коммуны

Группа неизвестных разграбила мэрию в пригороде Парижа накануне вступления в должность нового главы коммуны, сообщает телеканал France Info. По его информации, злоумышленники также обстреляли здание фейерверками. Предварительно, в группе состояли около 20 человек.

Мэрия Френа в [департаменте] Валь-де-Марн подверглась в пятницу вечером обстрелу фейерверками и была частично разгромлена накануне вступления в должность главы нового муниципального совета, — говорится в материале.

Уточняется, что преступники не прятали лица. Обстреляв здание, они выломали дверь, проникли внутрь и разгромили несколько помещений. Дебоширы также украли мебель. Когда на место прибыли полицейские, они скрылись.

