США рассказали о ходе морской блокады Ирана CENTCOM: за сутки ни одно судно не прошло морскую блокаду Ирана

За сутки ни одно судно, направлявшееся в Иран или выходившее из него, не преодолело морскую блокаду США, сообщило Центральное командование американских вооруженных сил (CENTCOM). На данный момент операция продолжается.

По данным ВС США, в блокаде участвуют более 10 тыс. американских военнослужащих. Кроме того, в ходе операции задействованы десятки кораблей и самолетов.

Ранее политолог-международник Малек Дудаков заявил, что блокада приведет к международному кризису. По его словам, захват Ормузского пролива может ухудшить отношения с Вашингтона с Пекином и Нью-Дели.

В то же время военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин оценил реальное положение дел по данной операции. Он заявил, что 15 американских кораблей не смогут справиться с удержанием блокады. Однако специалист не сомневается, что вне зависимости от того, как завершится дело, президент США Дональд Трамп заявит об успехе.

О введении морской блокады Центральное командование объявило днем ранее. Ограничения вступают в силу 13 апреля в 17:00 по московскому времени.