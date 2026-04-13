13 апреля 2026 в 11:50

Политолог назвал последствия блокады Ирана со стороны США

Политолог Дудаков: блокада Ирана США приведет к международному кризису

Ормузский пролив, вид из космоса Ормузский пролив, вид из космоса Фото: IMAGO/imago-images.de/Global Look Press
Блокада Ирана со стороны США приведет к международному кризису, заявил «Газете.Ru» политолог-международник Малек Дудаков. Он отметил, что захват Ормузского пролива может испортить отношения Вашингтона с Пекином и Нью-Дели.

Отдельный вопрос, как реализовать [блокаду Ирана], потому что, если команда [Дональда] Трампа (президент США. — NEWS.ru) начнет тормозить танкеры, принадлежащие китайским либо индийским компаниям, это будет колоссальный международный кризис, — рассказал Дудаков.

Он подчеркнул, что США опасаются наземной операции из-за риска потерь — поэтому выбрали путь морской блокады. Политолог также спрогнозировал рост цен на топливо в мире.

Ранее сообщалось, что Центральное командование США объявило о введении морской блокады всех иранских портов в Аравийском и Оманском заливах. Ограничения вступают в силу 13 апреля в 17:00 по московскому времени.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
