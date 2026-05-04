Раскрыто, о чем Пашинян будет говорить с Зеленским и Макроном в Ереване Пашинян обсудит поддержку Украины с Зеленским, Макроном и лидерами Европы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудит поддержку Киева с президентами Украины и Франции Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном, а также другими лидерами Евросоюза, пишет Telegram-канал SHOT. По его информации, в Ереване пройдут сразу два саммита — Европейское политическое сообщество и Армения — ЕС.

В материале говорится, что мероприятия напрямую связаны с грядущими выборами в Армении, где ожидается борьба партии Пашиняна «Гражданский договор» и фракции «Сильная Армения», которая, пишут журналисты, выступает за более тесные связи с Россией. Канал отмечает, что европейские лидеры также собираются обсудить новые виды помощи для Украины и способы разорвать связи Москвы и Тегерана. Для выполнения второй задачи они хотят использовать Армению, так как именно через ее территорию пролегает сухопутная связь России и Ирана, заключили авторы.

Ранее Пашинян провел переговоры с действующим премьер-министром Косово Альбином Курти, несмотря на то, что Ереван официально считает Косово частью Сербии. Армянский премьер напомнил, что до этого они уже несколько раз встречались.