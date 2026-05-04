04 мая 2026 в 08:50

Раскрыто, о чем Пашинян будет говорить с Зеленским и Макроном в Ереване

Пашинян обсудит поддержку Украины с Зеленским, Макроном и лидерами Европы

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: kremlin.ru
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудит поддержку Киева с президентами Украины и Франции Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном, а также другими лидерами Евросоюза, пишет Telegram-канал SHOT. По его информации, в Ереване пройдут сразу два саммита — Европейское политическое сообщество и Армения — ЕС.

В материале говорится, что мероприятия напрямую связаны с грядущими выборами в Армении, где ожидается борьба партии Пашиняна «Гражданский договор» и фракции «Сильная Армения», которая, пишут журналисты, выступает за более тесные связи с Россией. Канал отмечает, что европейские лидеры также собираются обсудить новые виды помощи для Украины и способы разорвать связи Москвы и Тегерана. Для выполнения второй задачи они хотят использовать Армению, так как именно через ее территорию пролегает сухопутная связь России и Ирана, заключили авторы.

Ранее Пашинян провел переговоры с действующим премьер-министром Косово Альбином Курти, несмотря на то, что Ереван официально считает Косово частью Сербии. Армянский премьер напомнил, что до этого они уже несколько раз встречались.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

