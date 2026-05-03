Пашинян «забыл» о позиции Армении на встрече с премьер-министром Косово

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел переговоры с действующим премьер-министром Косово Альбином Курти, несмотря на то, что Ереван официально считает Косово частью Сербии. Пашинян напомнил, что до этого они уже несколько раз встречались, передает пресс-служба армянского премьера.

Политик заявил о важности продолжения диалога и шагов, направленных на дальнейшее развитие двусторонних отношений. В частности, Пашинян выделил программы, нацеленные на углубление связей в сфере туризма. Курти в свою очередь поблагодарил за теплый прием, подчеркнув, что впечатлен Ереваном, его историей, искусством и традициями.

Ранее Пашинян назвал историческим событием визит заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева в Армению. Он добавил, что отношения Баку и Еревана должны шаг за шагом улучшаться.

До этого стало известно, что Армения и Азербайджан согласовали тексты трех ключевых инструкций по порядку проведения делимитации границы. Мероприятие в армянском Агверане состоялось под руководством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и вице-премьера Армении Мгера Григоряна.