Пашинян «забыл» о позиции Армении на встрече с премьер-министром Косово

Пашинян принял в Ереване премьер-министра Косово

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: kremlin.ru
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел переговоры с действующим премьер-министром Косово Альбином Курти, несмотря на то, что Ереван официально считает Косово частью Сербии. Пашинян напомнил, что до этого они уже несколько раз встречались, передает пресс-служба армянского премьера.

Пашинян поприветствовал визит господина Курти в Армению, напомнив, что до этого они несколько раз имели возможность встречаться и проводить обсуждения, — говорится в сообщении.

Политик заявил о важности продолжения диалога и шагов, направленных на дальнейшее развитие двусторонних отношений. В частности, Пашинян выделил программы, нацеленные на углубление связей в сфере туризма. Курти в свою очередь поблагодарил за теплый прием, подчеркнув, что впечатлен Ереваном, его историей, искусством и традициями.

Ранее Пашинян назвал историческим событием визит заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева в Армению. Он добавил, что отношения Баку и Еревана должны шаг за шагом улучшаться.

До этого стало известно, что Армения и Азербайджан согласовали тексты трех ключевых инструкций по порядку проведения делимитации границы. Мероприятие в армянском Агверане состоялось под руководством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и вице-премьера Армении Мгера Григоряна.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июль сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

