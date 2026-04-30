«Важное событие»: Пашинян о визите вице-премьера Азербайджана в Армению

«Важное событие»: Пашинян о визите вице-премьера Азербайджана в Армению Пашинян назвал историческим событием приезд вице-премьера Азербайджана в Армению

Визит заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева в Армению — это важное и историческое событие, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Армянский премьер добавил, что отношения Баку и Еревана должны шаг за шагом улучшаться, передает ТАСС.

Произошло очень важное событие, считаю визит вице-премьера [Азербайджана] историческим и в логике процесса институциализации мира. Рад, что мы достигли этой точки, — сообщил Пашинян.

Ранее Армения и Азербайджан согласовали тексты трех ключевых инструкций по порядку проведения делимитации границы в ходе 13-й встречи Государственной комиссии в армянском Агверане. Мероприятие состоялось под председательством Мустафаева и вице-премьера Армении Мгера Григоряна.

До этого заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин встретился с послом Азербайджана в Москве Рахманом Мустафаевым. Стороны обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений.

