Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о положительной динамике в отношениях с Арменией по итогам переговоров с латвийским коллегой Эдгаром Ринкевичем в Баку, передает ТАСС. Азербайджанский лидер отметил, что фактический мир между странами установился еще в августе прошлого года после подписания декларации в Белом доме.

Алиев подчеркнул, что парафирование текста мирного соглашения министрами иностранных дел стало важным шагом на пути к окончательному урегулированию. Он назвал последние события, включая запуск прямых торговых отношений и поставки нефтепродуктов в Армению, «весьма обнадеживающими». Завершая выступление, азербайджанский лидер призвал другие конфликтующие стороны следовать примеру Баку и Еревана.

Либо вы продолжаете бесконечную войну или войны, либо же останавливаетесь в тот момент, когда достигли желаемого на основе международного права, таким образом демонстрируя готовность к миру, — резюмировал Алиев.

Ранее заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев заявил, что Баку привержен принципам добрососедства, взаимопонимания и равноправного партнерства в отношениях с Москвой. Он подчеркнул, что особое значение в этом контексте имели итоги встречи президентов Ильхама Алиева и Владимира Путина в прошлом году.