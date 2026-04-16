16 апреля 2026 в 14:00

В Баку заявили о приверженности принципам добрососедства в отношении Москвы

Мустафаев: Азербайджан привержен равноправному партнерству в отношениях с РФ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Баку привержен принципам добрососедства, взаимопонимания и равноправного партнерства в отношениях с Москвой, заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией. Он подчеркнул, что особое значение в этом контексте имели итоги встречи президентов Ильхама Алиева и Владимира Путина в прошлом году, передает Report.az.

Мы уверены, что наши отношения и впредь будут развиваться в духе дружбы, взаимного доверия и союзнического взаимодействия в соответствии с Декларацией 2022 года. В этом контексте особое значение имели итоги встречи президентов Азербайджана и России 9 октября прошлого года в Душанбе, которая открыла новую страницу двустороннего сотрудничества и определила будущие приоритеты его развития, — сказал Мустафаев.

Вице-премьер Азербайджана также обратился к российским компаниям с призывом активнее участвовать в реализации проектов в стране.

Ранее председатель Милли Меджлиса (парламента) республики Сахиба Гафарова на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявила, что отношения Азербайджана и России всегда будут самыми дружественными. Говоря о развитии экономических связей между странами, она отметила, что их «очень трудно догнать и перегнать».

Страны СНГ
Азербайджан
Россия
сотрудничество
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.