Азербайджан и Армения согласовали инструкции по делимитации границы

Армения и Азербайджан согласовали тексты трех ключевых инструкций по порядку проведения делимитации границы в ходе 13-й встречи Государственной комиссии в армянском Агверане, сообщает Report. Мероприятие состоялось под руководством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и вице-премьера Армении Мгера Григоряна.

В ходе переговоров стороны детально обменялись мнениями по организационным и техническим аспектам проведения делимитационных работ. Речь идет об инструкции о порядке работы экспертных групп во время делимитации госграницы. Также были согласованы документы о порядке создания делимитационной карты и о порядке оформления и издания итоговых документов по границе.

Стороны условились обратиться в свои правительства для официального утверждения данных инструкций. Кроме того, Мустафаев и Григорян отдельно обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

Участники встречи с удовлетворением отметили, что транзит грузов в Армению по территории Азербайджана успешно продолжается. Также было подчеркнуто, что Баку осуществляет поставки нефтепродуктов в Ереван, что свидетельствует о формировании торгово-экономических связей между двумя странами.

С участием представителей деловых кругов сторон прошло обсуждение развития взаимной торговли товарами и услугами, а также транзитных перевозок. Достигнутые результаты стали возможны благодаря политической воле президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, особо подчеркнули на встрече.

В заключение по итогам заседания комиссий был подписан соответствующий протокол. Стороны договорились определить дату следующей встречи в Азербайджане в рабочем порядке.