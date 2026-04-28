Мустафаев и Галузин обсудили отношения Баку и Москвы

28 апреля заместитель министра иностранных дел Российской Федерации М.Ю. Галузин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Российской Федерации Р.С. Мустафаевым. Были обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений, — говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев заявил, что республика призывает российские компании активнее включиться в реализацию инвестиционных проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре. Политик напомнил, что РФ уже успешно работает в индустриальных зонах республики. Также активно развивается сотрудничество в производстве строительных материалов и фармацевтике.

До этого вице-премьер РФ Алексей Оверчук подтвердил, что Россия и Азербайджан ведут активные переговоры по расширению полетной сети между странами. Он добавил, что жители российских городов должны иметь возможность беспрепятственно летать в Азербайджан.