28 апреля 2026 в 14:31

Мустафаев и Галузин обсудили отношения Баку и Москвы

Рахман Мустафаев Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин встретился с послом Азербайджана в Москве Рахманом Мустафаевым, передает МИД РФ. Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, стороны обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений.

28 апреля заместитель министра иностранных дел Российской Федерации М.Ю. Галузин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Российской Федерации Р.С. Мустафаевым. Были обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений, — говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев заявил, что республика призывает российские компании активнее включиться в реализацию инвестиционных проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре. Политик напомнил, что РФ уже успешно работает в индустриальных зонах республики. Также активно развивается сотрудничество в производстве строительных материалов и фармацевтике.

До этого вице-премьер РФ Алексей Оверчук подтвердил, что Россия и Азербайджан ведут активные переговоры по расширению полетной сети между странами. Он добавил, что жители российских городов должны иметь возможность беспрепятственно летать в Азербайджан.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам раскрыли, как легко вывести мошенников на чистую воду
ФСБ опубликовала кадры с обменянными на россиян молдавскими шпионами
Турция закрыла воздушное пространство для борта президента Израиля
Почему рынок уходит от простой продажи топлива к комплексным решениям
«Большая победа»: в СПЧ высказались о возвращении археолога Бутягина в РФ
У Вани Дмитриенко через суд выбивают более миллиона рублей
ОАЭ приняли неожиданное решение по ОПЕК
Посол России в Молдавии раскрыл, как Кишинев нарушает нейтралитет
Журналист Пашков объяснил, зачем Киеву конфликт с Израилем
«Фартовый» сразится с чемпионом мира в кулачном бою в Санкт-Петербурге
«Одиннадцатая мировая»: звезда демократов опозорилась на весь Конгресс США
Молодая семья из России случайно сбросила ребенка со скалы в Аргентине
«Нужно вспомнить о ее позиции»: продюсер о возвращении Манижи на сцену в РФ
ФСБ раскрыла уловки молдавских шпионов при разоблачении
Жители Туапсе остались без воды после атаки БПЛА
Стало известно о строительстве масштабной стены от Киева до Сум
Военкор Коц сообщил об охвате Константиновки с трех сторон
Врач напомнил об одном эффективном способе борьбы с тревогой
Глава МЧС вылетел в Туапсе по поручению Путина
ФСБ раскрыла, кто помог вернуть археолога Бутягина из Польши
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

