Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
17 апреля 2026 в 13:45

Баку призвал российские компании к активному участию в проектах в Карабахе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Азербайджан призывает российские компании активнее включиться в реализацию инвестиционных проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре, заявил вице-премьер Шахин Мустафаев в ходе съезда Азербайджано-российского делового совета в Баку. Политик напомнил, что РФ уже успешно работает в индустриальных зонах республики. Также активно развивается сотрудничество в производстве строительных материалов и фармацевтика, передает ТАСС.

Мы призываем российские компании более активно включиться в реализацию инвестиционных проектов на освобожденных территориях, — заявил Мустафаев.

Он добавил, что в Карабахе и Восточном Зангезуре действует специальный налоговый режим сроком на 10 лет. Он освобождает компании от налога на прибыль, имущество и землю. Импорт техники, оборудования и сырья также освобожден от НДС и таможенных пошлин.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия и Азербайджан ведут активные переговоры по расширению полетной сети между странами. Он также высоко оценил развитие авиационной инфраструктуры республики, отметив наличие в стране большого количества современных международных аэропортов.

Страны СНГ
Карабах
Азербайджан
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.