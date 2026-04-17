17 апреля 2026 в 12:20

Оверчук: Россия и Азербайджан обсудили расширение сети авиаперевозок

Россия и Азербайджан ведут активные переговоры по расширению полетной сети между странами, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в ходе заседания Азербайджано-российского делового совета в Баку. Он также высоко оценил развитие авиационной инфраструктуры республики, отметив наличие в стране большого количества современных международных аэропортов, передает Report.

По словам Оверчука, жители российских городов должны иметь возможность летать в Азербайджан с минимальными издержками.

Вчера мы обсуждали расширение географии полетов, чтобы жители как можно большего числа российских городов могли напрямую, с минимальными издержками и неудобствами прилетать в Азербайджан, — отметил Оверчук.

Ранее Баку и Москва подписали ряд двусторонних документов по итогам 24-го заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Свои подписи поставили вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев и Алексей Оверчук. Документы направлены на расширение торгово-экономического взаимодействия, стимулирование взаимных инвестиций, а также реализацию совместных проектов в различных сферах.

