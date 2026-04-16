Москва и Баку подписали новые соглашения по экономическому сотрудничеству

Баку и Москва подписали ряд двусторонних документов по итогам 24-го заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, сообщает Report. Свои подписи поставили вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев и зампред правительства России Алексей Оверчук.

Документы направлены на расширение торгово-экономического взаимодействия, стимулирование взаимных инвестиций, а также реализацию совместных проектов в различных сферах.

Кроме того, стороны подписали дорожную карту по e-CMR. Инициатива ускорит цифровизацию автоперевозок, повысит прозрачность грузоперевозок и укрепит логистические связи между Россией и Азербайджаном.

Ранее Оверчук поблагодарил Азербайджан за поддержку в эвакуации граждан России из Ирана. Он отметил, что благодаря содействию Баку из Исламской Республики удалось вывезти более 500 россиян. Кроме того, Азербайджан помог в доставке российских гуманитарных грузов в Иран.

Также стало известно, что товарооборот России и Азербайджана в прошлом году достиг $4,9 млрд (примерно 400 млрд рублей). За первые три месяца текущего года показатель составил примерно $750 млн (60 млрд рублей).