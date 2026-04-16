16 апреля 2026 в 15:13

Оверчук поблагодарил Баку за поддержку в эвакуации граждан России из Ирана

Алексей Оверчук
Вице-премьер России Алексей Оверчук поблагодарил Азербайджан за поддержку в эвакуации граждан РФ из Ирана, сообщило агентство Report. Он отметил, что благодаря содействию Баку из Исламской Республики удалось вывезти более 500 россиян. Кроме того, Азербайджан помог в доставке российских гуманитарных грузов в Иран.

Мы благодарны за помощь в эвакуации наших граждан из Ирана и доставке гуманитарной помощи, — сказал Оверчук.

Ранее стало известно, что число россиян, эвакуированных из Ирана через Азербайджан, достигло 374. В государственной пограничной службе страны отметили, что эвакуация продолжается через пункт пропуска «Астара». В общей сложности эвакуировано 3505 человек.

Власть
Иран
Алексей Оверчук
Азербайджан
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
