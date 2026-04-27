27 апреля 2026 в 20:00

Вучич сравнил позицию Запада по Косово и Крыму

Александр Вучич Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press
Западу следует призвать украинцев «не смотреть в прошлое», касаясь вопросов Крыма, заявил президент Сербии Александр Вучич в подкасте британского журналиста Аластера Кэмпбелла The rest is politics. По его словам, именно так Евросоюз относится к проблематике Косово.

Вы говорите нам: не смотрите в прошлое. Но скажете ли вы то же самое украинцам о Крыме: почему вы смотрите в прошлое, в 2014 году вы потеряли Крым, почему вы до сих пор считаете его своей территорией? Вы так никогда не сделаете, — сказал Вучич.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на уступки территорий ради вступления в Евросоюз. По словам политика, такой шаг стал бы для Киева актом капитуляции.

Кроме того, глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что границы Украины образца 1991 года бесследно растворились, а их нынешние очертания — это серьезная проблема. По словам политика, они «уничтожены государственным переворотом 2014 года и гибелью детей Донбасса».

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичей попросили не выходить на улицу 28 апреля
Белоусов обозначил отношение России к конфликту на Ближнем Востоке
Украинский архитектор попал под прицел ТЦК и умер
В Европе нашли способ, как Фицо попасть в Москву на День Победы
Эксперт раскрыл, кто из россиян получит 10 тыс. рублей ко Дню Победы
Новый бренд косметики, спортзал, суды: как живет больная раком Лерчек
«Орбан переборщил»: политолог объяснил ЛГБТ-риторику Мадьяра
Пошлина за ВНЖ для иностранцев вырастет в пять раз
Иран предпринял важный шаг для коммерциализации Ормузского пролива
Раскрыт способ обезопасить российскую историю от искажений
В суде раскрыли масштабную коррупционную схему судьи Хахалевой
В Госдуме объяснили, почему ЛГБТ-ценности не приживутся в Венгрии
ВС РФ ответили за Севастополь, кто победил в «Маске»: что будет дальше
Перевели деньги — в тюрьму: как не стать мошенником поневоле
В Петербурге появятся новые разводные мосты
Пожар в пензенском развлекательном центре попал на видео
Сингапурцу грозит семь лет тюрьмы за слитый «Аватар»
НАТО может отказаться от одного важного мероприятия из-за Трампа
Россиянам с ВНЖ запретят покупать недвижимость в одной европейской стране
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

