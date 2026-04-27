Западу следует призвать украинцев «не смотреть в прошлое», касаясь вопросов Крыма, заявил президент Сербии Александр Вучич в подкасте британского журналиста Аластера Кэмпбелла The rest is politics. По его словам, именно так Евросоюз относится к проблематике Косово.

Вы говорите нам: не смотрите в прошлое. Но скажете ли вы то же самое украинцам о Крыме: почему вы смотрите в прошлое, в 2014 году вы потеряли Крым, почему вы до сих пор считаете его своей территорией? Вы так никогда не сделаете, — сказал Вучич.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на уступки территорий ради вступления в Евросоюз. По словам политика, такой шаг стал бы для Киева актом капитуляции.

Кроме того, глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что границы Украины образца 1991 года бесследно растворились, а их нынешние очертания — это серьезная проблема. По словам политика, они «уничтожены государственным переворотом 2014 года и гибелью детей Донбасса».