27 апреля 2026 в 18:14

Экс-нардеп ответил, признает ли Украина потерю территорий ради места в ЕС

Экс-нардеп Килинкаров: Киев не признает потерю территорий ради вступления в ЕС

Спиридон Килинкаров Спиридон Килинкаров Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский не станет уступать территории ради членства в Евросоюзе, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, этот шаг будет означать капитуляцию Киева.

Европейцы, и [Фридрих] Мерц (канцлер Германии. — NEWS.ru) в частности, обозначили ближайшую перспективу для Украины — вступление в Евросоюз в течение 10–20 лет. Поэтому на данном этапе я не вижу никаких возможностей, чтобы Зеленский признал территориальные потери. Сделать это, чтобы получить мифическое членство через 20 лет, — это такая себе история. Можно сказать, что это просто публичное объявление проигрыша. Эта сделка, мне кажется, абсолютно бесперспективна для Киева. Даже если европейцы предложат Украине вступить в ЕС уже в следующем году, — высказался Килинкаров.

Он подчеркнул, что для Зеленского мир означает конец его власти, поэтому такой исход маловероятен. По словам экс-нардепа, украинский президент ориентирован на конфликты, поэтому его вполне устраивает поддержка Германии и продолжение боевых действий.

Ранее Мерц заявил, что Украина, возможно, будет вынуждена уступить часть своей территории, чтобы иметь шанс вступить в Евросоюз. По его мнению, в будущем Киев подпишет соглашение о прекращении огня и затем мирный договор с Москвой.

Европа
Украина
Евросоюз
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
Александр Ефимов
А. Ефимов
