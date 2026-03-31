В Крыму сделали заявление о границах Украины 1991 года Константинов: границы Украины 1991 года бесследно исчезли

Границы Украины 1991 года бесследно исчезли, а новые являются большой проблемой, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, эти границы «убиты госпереворотом 2014 года и уничтожением детей Донбасса».

Границы 1991 года — это какая-то нафталиновая история. Этих границ давно не существует, они бесследно исчезли. Новые границы Украины — большой вопрос и проблема. Скажем, кто даже в сегодняшних границах будет там жить, обустраивать эту территорию, восстанавливать ее? — сказал он.

Константинов также выразил сомнения относительно будущего Украины, отметив, что половина населения покинула страну. Он задался вопросом, кто будет восстанавливать разрушенную экономику и инфраструктуру, а также признал, что идея евроинтеграции привела страну к катастрофе.

Ранее политолог Юрий Самонкин заявил, что Россия не согласится на изменение границ Донбасса по текущей линии фронта, которое предлагает депутат Верховной рады Анна Скороход. По его словам, любые территориальные уступки должны основываться на Конституции РФ, в которую внесли правки после референдумов 2022 года.