Россия не согласится на изменение границ Донбасса по текущей линии фронта, которое предлагает депутат Верховной рады Анна Скороход, заявил NEWS.ru политолог Юрий Самонкин. По его словам, любые территориальные уступки должны основываться на Конституции РФ, в которую внесли правки после референдумов 2022 года.

Если Украина рассматривает передачу новых регионов по тем территориальным границам, которые закреплены и географически обозначены в нашей Конституции, то речь идет о том же самом Славянске и Краматорске, освобождение которых еще впереди. Мне кажется, что, действительно, юридически Киев может вносить правки в свою действующую Конституцию, потому что те регионы и те территории, которые от них откололись, уже де-факто не являются Украиной. Тут также нужно упомянуть и Крым с Севастополем, который первым отделился в результате референдума еще в далеком 2014 году. Этот момент киевскому руководству надо учитывать в своей работе. Так что извольте покинуть территорию, которая, по сути, является частью нашей страны, — высказался Самонкин.

По его словам, предложения о создании буферной зоны по примеру Корейского полуострова для Москвы неприемлемы. Он отметил, что такой формат приведет к постоянным военно-политическим провокациям и локальным конфликтам, а это не соответствует интересам безопасности России.

Ранее Скороход заявила, что Украине следует пересмотреть свои границы. По ее мнению, такой шаг позволит урегулировать ситуацию с Донбассом и заключить соглашение с Россией. Депутат Рады пояснила, что для этого нужно принять постановление об изменении административных границ ЛДНР.