29 января 2026 в 04:08

Просто изменим границы»: в Раде озвучили вариант для договора с Россией

Депутат Скороход: границы Украины следует пересмотреть ради договора с Россией

Депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу Politeka заявила, что Украине следует пересмотреть свои границы. По ее мнению, такой шаг позволит урегулировать ситуацию с Донбассом и заключить соглашение с Россией.

Парламентарий пояснила, что для этого нужно принять постановление об изменении административных границ ЛДНР. Скороход считает, что это практическое решение позволит Киеву «сохранить территории», поскольку часть регионов уже давно не контролируется украинской властью.

Дабы вопрос границ Донбасса не стоял, потому что мы их просто изменим. Вот и все, — сказала Скороход.

Депутат предложила законодательно оформить отказ от претензий на неподконтрольные Киеву территории Донбасса. По мнению Скороход, этот способ позволит разрешить затяжной конфликт между Россией и Украиной.

Ранее член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов сообщил, что заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, что Европейский союз выступает против изменений границ Украины и требует отразить центральную роль Европы в возможных договоренностях о мире, не имеют юридических оснований. По его словам, юрисдикция ЕС не может распространяться на государства, не входящие в объединение.

Украина
Россия
границы
Донбасс
