15 марта 2026 в 07:48

Стало известно о расколе между Вэнсом и Рубио из-за Ирана

Bild: атака на Иран разделила администрацию США на два лагеря

Джей Ди Вэнс и Марко Рубио Фото: Shawn Thew/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Конфликт в Иране расколол администрацию президента США Дональда Трампа на сторонников вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио, пишет таблоид Bild. Журналисты отметили, что это можно считать репетицией грядущих выборов, где эти двое политика будут главными оппонентами.

В материале указано, что «кабинет Трампа» дает «явные трещины», пока глава государства продолжает восторгаться ходом операции на Ближнем Востоке. Между Вэнсом и Рубио временем происходит «дуэль», считает автор статьи. Он отмечает, что Трамп все же отдает предпочтение Рубио, в то время как Вэнс отодвинут на второй план из-за своей более миролюбивой позиции в отношении Ирана.

Ранее Рубио обратил внимание, что США не ставили своей целью ликвидацию верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Глава госдепартамента дал понять, что американские военные также не стремились к смене власти в стране. Он заверил, что действия американских сил были ограничены исключительно военными целями.

До этого сообщалось, что Вэнс обеспокоен перспективой затяжного конфликта на Ближнем Востоке. Однако, по словам западных журналистов, несмотря на это, политик по-прежнему поддерживает удары американских и израильских войск по Ирану.

