Дотянуть до лета: как справиться с весенней хандрой и не впасть в депрессию

Дотянуть до лета: как справиться с весенней хандрой и не впасть в депрессию

Ранней весной люди часто чувствуют себя разбитыми и усталыми. Врачи утверждают, что истощение организма после длительных холодов и дефицита солнечного света — закономерный процесс. Как вернуть силы, поднять настроение, перестать хандрить и дождаться лета — в материале NEWS.ru.

Почему многие люди плохо себя чувствуют в межсезонье

В начале весны организм устает от бесконечной серости, а запасы солнечного витамина D снижаются до минимума, рассказал NEWS.ru эндокринолог, автор Telegram-канала «Истории доктора Долгушина» Григорий Долгушин.

«Короткий световой день снижает выработку серотонина — гормона радости. Отсюда сонливость, апатия и вялость», — пояснил специалист.

Ректор Института превентивной психологии Татиана Молосова в разговоре с NEWS.ru подтвердила, что весной многие люди чувствуют усталость, апатию и снижение энергии. По ее словам, это связано не только с нехваткой витаминов, но и с тем, что за долгие месяцы без солнечного света сбивается работа гормонов, отвечающих за бодрость и настроение.

Одна из причин усталости весной заключается в том, что мы меньше двигаемся, рассказала NEWS.ru психолог-консультант Кристина Гундлах.

«Движение связано с дофамином — веществом в мозге, которое отвечает за чувство энергии и мотивации. Поэтому даже небольшая физическая активность — легкая зарядка дома или 10–15 минут на дорожке в спортзале — может заметно улучшить настроение», — пояснила она.

Какие психологические приемы помогают взбодриться весной

Первое, на что советуют обратить внимание психологи и специалисты по сну, — утренний свет.

«В течение первого часа после пробуждения желательно выйти на улицу хотя бы на 10–20 минут. Даже если небо пасмурное, естественный свет все равно попадает на сетчатку глаза и помогает запустить правильную выработку кортизола — гормона бодрости. Благодаря этому днем появляется больше энергии, а вечером легче засыпать», — сказала Молосова.

Второй важный момент — дофамин, гормон мотивации, отметила специалист.

«Зимой мы часто пытаемся получить его быстрым способом, читая бесконечную ленту новостей, а также с помощью социальных сетей. Однако такой дофамин быстро „сгорает“ и оставляет ощущение пустоты. Лучше добавить небольшие, но реальные радости: прогулку с кофе, новую книгу, тренировку, встречу с друзьями или любимое хобби».

Еще один психологический прием — начать планировать дела на теплые месяцы, добавила собеседница.

«Подумайте, что вы хотите сделать весной и летом: поездки, пикники, новые занятия и маленькие приключения. Когда у мозга появляется образ будущего тепла и движения, дожить до лета становится гораздо проще», — пояснила Молосова.

Гундлах посоветовала выходить на улицу в обеденный перерыв. По ее словам, это поможет восстановить биологические ритмы и почувствовать больше бодрости.

Принято считать, что энергия приходит к нам вместе с пищей. На самом деле еда — лишь «топливо», а жизненную энергию организм производит сам, подчеркнула в разговоре с NEWS.ru психолог Дарья Ботвиновская.

«Мы ощущаем энергию прежде всего как мотивацию. Низкоэнергетическое состояние — это апатия. Высокоэнергетическое — вдохновение, радость и чувство полноты жизни. Работа над личностью — работа над уровнем собственной энергии. При этом никто не может передать ее извне: можно получить помощь, но источник энергии всегда находится внутри человека. Внешний мир лишь создает стимулы, на которые мы откликаемся или нет», — отметила эксперт.

Как взбодриться весной без таблеток

В первую очередь необходимо добавить в рацион жирную рыбу (скумбрия, сельдь) — это источник витамина D и жиров омега-3, пояснил Долгушин. По словам эндокринолога, темный шоколад и какао поднимают уровень дофамина, а бананы и цитрусовые добавляют бодрости. По словам собеседника, следует наладить режим сна — ложиться спать до 23 часов, поскольку именно в это время лучше всего восстанавливается нервная система.

Регулярное время сна и подъема, утренний выход на дневной свет и одинаковое время приема пищи позволяют заново синхронизировать циркадные ритмы, а вместе с ними — энергию, настроение и устойчивость к стрессу, подтвердила в беседе с NEWS.ru кардиолог, реабилитолог, кандидат медицинских наук Мария Чайковская.

«Проблема, которая называется „мало сил“, очень часто заключается именно во времени сна и его биологическом тайминге. Простые повторяющиеся действия работают как „якоря“: утренняя прогулка, короткий выход на улицу днем, спокойная, одинаковая последовательность действий перед сном без яркого света. Для уставшего мозга это важный сигнал безопасности и порядка: когда день имеет форму, нервная система перестает жить в режиме внутренней тревоги», — пояснила специалист.

По словам кардиолога, в случае выраженной усталости, бледности, выпадения волос, одышки при нагрузке, обильных менструаций и хронических болезней ЖКТ нужно сделать общий анализ крови вместе с ферритином. Следует обсудить с врачом пополнение дефицита железа и витамина D. Просто так пить эти препараты нежелательно, уточнила собеседница.

«Главная рабочая мера — бережная физиология. Лучше всего работает база старой школы: прохладная темная спальня, обычная еда с достаточным количеством белка, умеренная физическая активность, теплые социальные взаимодействия, сокращение приема алкоголя и полуфабрикатов, терпеливое возвращение режима на место. Это может дать больше сил, чем длинный список добавок», — заключила доктор.

