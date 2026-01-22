Россиянам рассказали, как вовремя распознать дефицит витаминов зимой Врач Молостова: при дефиците витаминов могут появиться трещинки в уголках рта

При дефиците витаминов в организме у человека могут появиться болезненные трещинки в уголках рта, заявила «Радио 1» врач Татьяна Молостова. По ее словам, россияне нередко сталкиваются с нехваткой нутриентов в холодное время года.

Есть тревожные звоночки гиповитаминоза, на которые стоит обратить внимание. Человек начинает чувствовать усталость, которая наступает при обычных физических нагрузках. Развивается апатия. Людям становится лень что-то делать. Еще один маркер — болезненные трещинки в уголках рта, которые долго не заживают, — подчеркнула Молостова.

Она добавила, что дефицит микроэлементов, в частности железа, может привести к ухудшению состояния кожи, волос и ногтей. При острой нехватке магния человек может страдать от неприятных ощущений в нижних конечностях или так называемого синдрома беспокойных ног.

Ранее врач Дмитрий Еделев предупредил, что дефицит витаминов группы B чреват повышенной утомляемостью, появлением трещин на губах, выпадением волос и раздражительностью. Недостаток витамина D нередко приводит к усталости, частым ОРВИ и плохому настроению, а нехватка витамина А — к сухости кожи, ухудшению зрения в сумерках и проблемам со сном.