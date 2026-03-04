Россиянин на протяжении нескольких лет пытался отмыть 3 млрд рублей Уголовное дело возбудили против жителя Кубани за отмывание 3 млрд рублей

Житель Краснодарского края на протяжении нескольких лет проводил финансовые операции, пытаясь отмыть 3 млрд рублей, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД, мероприятие транслировала пресс-служба Кремля. Установлено, что деньги мужчина получил преступным путем. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Буквально месяц назад возбуждено уголовное дело в отношении жителя Краснодарского края, который несколько лет осуществлял финансовые операции с целью придания видимости законного происхождения 3 млрд рублей, полученных в результате преступной деятельности, — отметил Колокольцев.

Он также рассказал, что сотрудники ФСБ и МВД задержали коммерсанта, который пытался вывезти из России боеприпасы на 1 млрд рублей. Как уточнил Колокольцев, мужчина действовал в составе организованной группы, передает пресс-центр ведомства.

Кроме того, глава ведомства обратил внимание, что в России почти на 20% сократилось число совершенных в состоянии наркотического опьянения преступлений. Также зафиксировано снижение числа совершивших противоправные действия наркопотребителей.