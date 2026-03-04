Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 17:48

Раскрыта сумма выплат для контрактников без гражданства

Заключившим контракты с МО без гражданства установили выплаты в 595 тыс. рублей

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Для лиц без гражданства, заключивших контракт с Минобороны РФ, установлены единовременные выплаты в размере 595 тыс. рублей, следует из указа президента РФ Владимира Путина, размещенного на портале опубликования правовых актов. Документ корректирует указы президента № 787 и № 644, расширяя перечень получателей выплат в 195 тыс. и 400 тыс. рублей.

Похожие корректировки внесены и в указ президента от 31 июля 2024 года № 644, который устанавливает единовременную выплату в 400 тыс. рублей для контрактников Вооруженных сил и Росгвардии.

Совет Федерации утвердил законодательные поправки, вводящие запрет на экстрадицию иностранцев, служащих в российской армии по контракту. Согласно документу, такие лица не могут быть переданы другим государствам для привлечения к уголовной ответственности или приведения в исполнение вынесенного приговора.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в нижнюю палату парламента планируют внести законодательные инициативы по совершенствованию миграционной политики. По его словам, планируется внесение сразу нескольких предложений.

