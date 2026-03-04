Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 18:47

Проиранская группировка атаковала американскую Виктория в Багдаде

Логистический центр посольства США у аэропорта Багдада атаковали

Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press
Логистический центр посольства США вблизи международного аэропорта Багдада подвергся атаке, сообщил катарский телеканал Al Araby со ссылкой на источник в иракских службах безопасности. Проиранская шиитская группировка «Сарайя Ансар ас-Сунна», действующая в Ираке, взяла на себя ответственность за удары. В районе американского лагеря Виктория также слышались взрывы.

Удары также нанесли рядом с территорией дипломатической инфраструктуры США. По предварительной информации, для атаки использовался боевое беспилотник.

Ранее взрыв прогремел у нефтяного танкера у побережья ОАЭ. При атаке применили противокорабельные ракеты. На палубе обнаружили остатки неизвестного снаряда. По данным источников, удар нанесли военные Корпуса стражей Исламской революции Ирана.

Ранее в Катаре ввели чрезвычайное положение. Правительство страны также объявило о полном прекращении производства газа и связанных с ним продуктов. Компания Qatar Energy сообщила, что вводит режим форс-мажора для части своих клиентов из-за остановки производства сжиженного природного газа и других местных продуктов.

Багдад
Ирак
Ближний Восток
США
атаки
Иран
