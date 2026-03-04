Минобороны разработало проект указа о новых мерах поддержки добровольцев Минобороны предложило уравнять добровольцев в выплатах за ранения с военными

Министерство обороны РФ подготовило проект президентского указа, предлагающий уравнять добровольцев с контрактниками и мобилизованными в праве на выплаты за ранения и гибель, сообщается на портале проектов нормативных актов. Ведомство разработало документ для обеспечения равной социальной защиты всех категорий участников специальной военной операции.

В целях обеспечения равенства прав военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и добровольцев министерством обороны Российской Федерации совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти разработан проект указа президента Российской Федерации «О дополнительных мерах социальной поддержки гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, и членам их семей, — говорится в документе.

Ранее заместитель председателя Всемирного русского народного собора, глава общественного движения „Россия Православная“ Михаил Иванов заявил о необходимости введения единого стандарта выплат для всех участников специальной военной операции независимо от региона проживания. По мнению общественного деятеля, размер вознаграждения за воинский подвиг не должен различаться в зависимости от места жительства бойца.

Кроме того, руководитель движения „Ветераны России“ Ильдар Резяпов отметил необходимость создания венчурного фонда для поддержки участников боевых действий и спецоперации, что позволит уменьшить нагрузку на бюджет в перспективе. Общественный деятель подчеркнул, что учреждение такой структуры соответствует бюджетным планам на 2026–2028 годы.