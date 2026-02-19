В России может появиться новая мера поддержки ветеранов СВО Глава ВР Резяпов призвал создать венчурный фонд ветеранов боевых действий и СВО

В России следует учредить венчурный фонд для поддержки ветеранов боевых действий и участников спецоперации, заявил NEWS.ru руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. По его словам, этот шаг позволит снизить долгосрочную нагрузку на бюджет.

«Ветераны России» направили официальное обращение в правительство РФ и по линии Госдумы с предложением о создании венчурного фонда ветеранов — специализированного инвестиционного механизма для ветеранов боевых действий и участников спецоперации. Это люди, готовые осознанно инвестировать в развитие отечественного ВПК, укрепляя обороноспособность страны и формируя для себя долгосрочную финансовую стабильность, — поделился Резяпов.

Он подчеркнул, что создание венчурного фонда для ветеранов оправдано планами бюджета на 2026–2028 годы. По словам общественника, они предполагают почти двукратное увеличение числа ветеранов, получающих выплаты за счет участников спецоперации.

В настоящее время ветераны боевых действий получают ежемесячную денежную выплату в размере 4838,63 рубля, что при всей социальной значимости не формирует устойчивого дохода. Венчурный фонд рассматривается не как альтернатива социальной поддержке, а как дополняющий экономический инструмент, который позволит снизить долгосрочную бюджетную нагрузку, вовлечь ветеранов в развитие ВПК и высоких технологий, а также сформировать внутренний инвестиционный контур, ориентированный на национальные интересы, — заключил Резяпов.

Ранее президент России Владимир Путин призвал глав регионов лично следить за помощью семьям участников СВО. По его словам, поддержка должна быть постоянной и системной.