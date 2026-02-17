Путин напомнил губернаторам о шефстве над семьями бойцов СВО Путин: помощь семьям бойцов СВО должна быть под личным контролем губернаторов

Главы регионов должны лично контролировать помощь родственникам участников СВО, заявил президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым. Он добавил, что поддержка должна носить системный характер, передает пресс-служба Кремля.

Семьи должны быть постоянно под вашим личным контролем. Эта работа должна быть налажена системно, — сказал глава государства.

Калиматов отметил, что региональные власти помогают и тем, кто находится на передовой: поставляют на фронт гуманитарную помощь и необходимую технику. Кроме того, он обязал всех глав районов навещать родителей военнослужащих.

Ранее сообщалось, что ветераны СВО смогут получить до 350 тыс. рублей на открытие собственного бизнеса при поддержке фонда «Защитники Отечества». Социальный контракт позволяет не только открыть свое дело, но и пройти обучение основам предпринимательства, получить консультационное сопровождение. С 1 января 2026 года он доступен участникам СВО без учета среднедушевого дохода семьи.