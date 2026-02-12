Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 18:52

Ветеранам СВО рассказали, как можно стать предпринимателем с новой льготой

Ветераны СВО смогут получить новую меру поддержки, речь о 350 тыс. рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Ветераны специальной военной операции смогут получить до 350 тыс. рублей на открытие собственного бизнеса при поддержке фонда «Защитники Отечества», рассказали NEWS.ru в организации. Механизм социального контракта, расширенный по решению президента, с 1 января 2026 года доступен участникам СВО без учета среднедушевого дохода семьи.

В фонде отметили, что данная мера поддержки является одной из самых востребованных и эффективных среди ветеранов. Социальный контракт позволяет не только открыть свое дело, но и пройти обучение основам предпринимательства, получить консультационное сопровождение.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что с 2026 года родственники участников специальной военной операции и жены без вести пропавших бойцов получили право на безвозмездные консультации психологов и специализированную психиатрическую и наркологическую поддержку. Глава ведомства подчеркнул, что данная категория граждан является для министерства приоритетной.

Кроме того, руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов предложил предоставить участникам специальной военной операции право льготного проезда по платным автомагистралям. По его словам, данная мера необходима для поддержки бойцов, для которых эти трассы нередко выступают единственным маршрутом следования к месту выполнения служебных задач.

