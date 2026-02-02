Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 11:38

Стало известно о новой льготе для жен бойцов СВО

Мурашко: жены бойцов СВО могут получить бесплатную помощь психолога

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Члены семей участников специальной военной операции и супруги пропавших без вести бойцов СВО с 2026 года получили право на бесплатные консультации психолога, а также специализированную психиатрическую и наркологическую помощь, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что эта категория граждан является для ведомства приоритетной, передает KP.RU.

Участники СВО и их семьи — это наша особая категория пациентов, им всегда уделяем приоритетное внимание. В дополнение к мерам, принятым в программе госгарантий в прошлом году, программа с этого года включает возможность получения консультации медицинского психолога, — говорится в материале.

Ранее специалисты страховых организаций отметили, что перечень услуг, не покрываемых полисом ОМС, включает терапию ВИЧ, туберкулеза, венерических болезней и помощь при психических нарушениях. При этом фундаментальный набор медицинской поддержки, куда входят визит к врачу общей практики, профилактические осмотры, прививки, стационарное лечение и сопровождение беременности, предоставляется безвозмездно.

Кроме того, с 2026 года анализ микрофлоры кишечника стал доступен россиянам на безвозмездной основе по программе обязательного медицинского страхования. Эта процедура вошла в комплекс углубленной диагностики в центрах здоровья и учреждениях медицины активного долголетия.

