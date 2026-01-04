Названы медицинские услуги, за которые пациентам придется платить самим В перечень не входящих в ОМС услуг попали помощь при ВИЧ и туберкулезе

Эксперты страховых компаний сообщили, что в перечень не входящих в ОМС услуг попали лечение ВИЧ, туберкулеза, заболеваний, передающихся половым путем, помощь при психических расстройствах, передает Progorod59.ru. При этом базовый пакет помощи, включающий прием терапевта, диспансеризацию, вакцинацию, лечение в стационаре и ведение беременности, остается бесплатным.

Федеральный фонд ОМС уточнил, что некоторые исключенные из программы услуги в редких случаях могут финансироваться из региональных бюджетов. Специалисты порекомендовали гражданам уточнять точный список доступных услуг на сайтах территориальных фондов страхования, так как он может различаться в зависимости от российского субъекта.

Ранее председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что мигрантов следует обязать покупать полис ДМС при въезде на территорию Россию. По его словам, многие иностранки специально приезжают в страну на позднем сроке беременности, пользуясь соглашением членов СНГ о предоставлении экстренной помощи за счет государственного бюджета.