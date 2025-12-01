В Госдуме возмутились лечением мигрантов по ОМС Депутат Леонов предложил обязать мигрантов покупать ДМС при въезде в Россию

Мигрантов следует обязать покупать полис ДМС при въезде в Россию, предложил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, многие иностранки специально приезжают в страну на позднем сроке беременности, пользуясь соглашением членов СНГ о предоставлении экстренной помощи за счет бюджета.