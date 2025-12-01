В Госдуме возмутились лечением мигрантов по ОМС

Мигрантов следует обязать покупать полис ДМС при въезде в Россию, предложил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, многие иностранки специально приезжают в страну на позднем сроке беременности, пользуясь соглашением членов СНГ о предоставлении экстренной помощи за счет бюджета.
Получается, мы оплачиваем экстренную медпомощь мигрантам из наших налогов. Если люди приезжают в Россию с целью проживания, нигде не работают, но хотят по экстренным показаниям пользоваться медуслугами, пусть покупают полис ДМС. Они не такие дорогие — от одной тысячи рублей на несколько месяцев, — отметил Леонов.