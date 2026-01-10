Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 18:46

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Картофель, запеченный в духовке «как на костре», — это беспроигрышный гарнир, который подойдет к курице, мясу и рыбе. У него хрустящая, пропитанная ароматными травами корочка снаружи и нежная, тающая мякоть внутри.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля (лучше сорта с желтой мякотью), 3-4 ст. л. оливкового или подсолнечного масла, 3 зубчика чеснока, соль, молотый черный перец, сушеные прованские травы или паприка. Духовку разогрейте до 200 °C. Выберите небольшие клубни, картофель тщательно вымойте щеткой, но не чистите. В большую миску выложите картофель, добавьте масло, выдавленный через пресс чеснок, соль, перец и специи. Тщательно перемешайте руками, чтобы каждый кусочек был покрыт маслом и приправами. Выложите картофель на противень, застеленный пергаментом, в один слой. Плотно закройте фольгой. Запекайте 40 минут. Готовый картофель посыпьте свежей рубленой зеленью и подавайте горячим.

Ранее стало известно, как приготовить картофель с курицей по-генеральски.

Проверено редакцией
Читайте также
Вместо ужина готовлю картофельные драники с фаршем: сытно и жарятся быстро
Общество
Вместо ужина готовлю картофельные драники с фаршем: сытно и жарятся быстро
Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество
Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество
Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Тушеная капуста может стать шедевром: 2 добавки, и она уже вкусняшка, которую сметают со стола. Точно станет любимым гарниром
Общество
Тушеная капуста может стать шедевром: 2 добавки, и она уже вкусняшка, которую сметают со стола. Точно станет любимым гарниром
Румяная картошка по-деревенски: простой подробный рецепт — запекаем сразу с кожурой
Общество
Румяная картошка по-деревенски: простой подробный рецепт — запекаем сразу с кожурой
картошка
рецепты
ужины
гарниры
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывшего челябинского депутата задержали за взятку
Назван самый прослушиваемый женский хит в истории
Украинская спортсменка заявила, что гимнастика стала честнее без россиянок
Откровенные фото, шикарный отдых: как живет Седокова после смерти Тиммы
На «Шерегеше» закрылся бар, где отравились туристы
В Нижнем Тагиле родители пожаловались на танец Снегурочек в мини-юбках
Власти раскрыли детали очередной атаки на Белгородскую область
Крупный американский инвестор счел Венесуэлу непривлекательной для бизнеса
Кефирная терапия для легкости: очищаемся после праздничных излишеств
Водный детокс: очистка организма после застолий за 24 часа
Стали известны подробности жуткого дела с убийствами электрическим током
«Страна рыдала бы»: Сухоруков о сценарии «Брата-3» без Бодрова
Ультиматум Медведева с «Орешником» привел Запад в ужас
Аэропорты Москвы приняли тысячу рейсов после погодного коллапса
В России рассказали, что нужно обязательно сделать жертвам фишинга
Странное ДТП парализовало движение в Москве
Синоптики дали прогноз на первую рабочую неделю в Москве
В Москве обнаружили тело рэпера Shumak
В Госдуме заявили о нежелании Путина «осчастливить» Трампа
Стало известно о предстоящем походе Трампа к врачу
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке
Общество

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.