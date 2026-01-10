Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Картофель, запеченный в духовке «как на костре», — это беспроигрышный гарнир, который подойдет к курице, мясу и рыбе. У него хрустящая, пропитанная ароматными травами корочка снаружи и нежная, тающая мякоть внутри.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля (лучше сорта с желтой мякотью), 3-4 ст. л. оливкового или подсолнечного масла, 3 зубчика чеснока, соль, молотый черный перец, сушеные прованские травы или паприка. Духовку разогрейте до 200 °C. Выберите небольшие клубни, картофель тщательно вымойте щеткой, но не чистите. В большую миску выложите картофель, добавьте масло, выдавленный через пресс чеснок, соль, перец и специи. Тщательно перемешайте руками, чтобы каждый кусочек был покрыт маслом и приправами. Выложите картофель на противень, застеленный пергаментом, в один слой. Плотно закройте фольгой. Запекайте 40 минут. Готовый картофель посыпьте свежей рубленой зеленью и подавайте горячим.

