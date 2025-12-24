Картофель по-генеральски: горячее по всем правилам встречи года Огненной Лошади — просто и сытно

Новый год-2026
Чтобы встретить год Огненной Лошади по всем правилам и привлечь ее благосклонность, приготовьте простое, сытное и очень вкусное горячее блюдо — картофель по-генеральски.

Астрологи уверены, что Лошадь ценит щедрость и основательность, а это блюдо идеально отражает ее характер. Вкус получается потрясающим: сочная курица, нежный картофель и ароматный расплавленный сыр создают гармоничное и очень сытное сочетание, которое точно понравится и вашим гостям, и покровительнице года.

Вам понадобится: 500 г куриного филе бедра, 2 луковицы, 1 кг картофеля, 200 г сметаны или майонеза, 150 г твердого сыра, соль, перец, растительное масло для смазывания формы. Духовку разогрейте до 200 °C. Смажьте форму маслом. Выложите первый слой — нарезанное небольшими кусочками куриное филе, смешанное с луком, посолите и поперчите. Вторым слоем уложите нарезанный крупными дольками картофель. Равномерно смажьте всю поверхность сметаной или майонезом. Накройте форму фольгой и отправьте в духовку на 40 минут. Затем снимите фольгу, посыпьте блюдо тертым сыром и запекайте еще 15–20 минут до румяной сырной корочки.

Ранее стало известно, как приготовить порционную праздничную курицу под ананасом и сырной шапочкой.

