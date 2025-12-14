Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 19:28

Не готовлю мясо по-французски на Новый год, нашла рецепт вкуснее и дешевле: курица с шапочкой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Больше не готовлю мясо по-французски на Новый год, нашла рецепт вкуснее и дешевле! Эта порционная курица в лодочках с отменной шапочкой — идеальное блюдо, когда нужно красиво накормить гостей.

Вам понадобится: 4 куриных бедра (филе), 4 колечка консервированного ананаса, 150 г твердого сыра, 2 ст. л. сметаны, соевый соус, соль, перец, паприка, фольга или пергамент. Филе промойте, обсушите и слегка отбейте. Натрите смесью соли, перца и паприки, полейте 1 ст. л. соевого соуса. Из фольги или пергамента сформируйте прочные лодочки. В каждую положите куриное филе, сверху разместите кружок ананаса. Смажьте ананас сметаной и обильно посыпьте тертым сыром. Края лодочек загните, чтобы сохранить сок. Запекайте 25–30 минут при 200°C до готовности курицы и румяной сырной корочки.

Вкус этого блюда — сочное, ароматное куриное бедро в собственном соку, с карамельной сладостью ананаса и нежной, тянущейся сырной шапочкой. Сочетание пикантного соевого соуса, копченой паприки и фруктовой нотки создает сложный и очень гармоничный букет. Это блюдо гарантированно произведет фурор!

Ранее стало известно, как приготовить утку с квашеной капустой в духовке: сочное мясо с хрустящей корочкой на Новый год.

Проверено редакцией
Читайте также
Больше не мариную курицу часами. Готовлю с черносливом и картошкой. Идеальное горячее за час на Новый год
Общество
Больше не мариную курицу часами. Готовлю с черносливом и картошкой. Идеальное горячее за час на Новый год
Одна куриная грудка — три закуски на Новый год: собираем праздничный стол без мороки — все продумано, делаем за 30 минут
Общество
Одна куриная грудка — три закуски на Новый год: собираем праздничный стол без мороки — все продумано, делаем за 30 минут
Новогодний ужин без мяса: теплый салат с баклажанами и грибами
Семья и жизнь
Новогодний ужин без мяса: теплый салат с баклажанами и грибами
Ни одна утка и курица не сможет затмить это горячее: свинина с карамелизированными яблоками
Общество
Ни одна утка и курица не сможет затмить это горячее: свинина с карамелизированными яблоками
Вместо дорогих и сложных блюд готовлю курицу терияки на Новый год: отменное горячее
Общество
Вместо дорогих и сложных блюд готовлю курицу терияки на Новый год: отменное горячее
курица
рецепты
горячее
Новый год
Дарья Иванова
Д. Иванова
Не готовлю мясо по-французски на Новый год, нашла рецепт вкуснее и дешевле: курица с шапочкой Больше не готовлю мясо по-французски на Новый год, нашла рецепт вкуснее и дешевле! Эта порционная курица в лодочках с отменной шапкой — идеальное блюдо, когда нужно красиво накормить гостей.
4 куриных бедра (филе)
4 колечка консервированного ананаса
150 г твердого сыра
2 ст. л. сметаны
соевый соус
соль, перец, паприка
>
Филе бедер промойте, обсушите и слегка отбейте. Натрите смесью соли, перца и паприки, полейте 1 ст. л. соевого соуса.
Из фольги или пергамента сформируйте прочные лодочки.
В каждую положите куриное филе, сверху разместите кружок ананаса. Смажьте ананас сметаной и обильно посыпьте тертым сыром. Края лодочек загните, чтобы сохранить сок.
Запекайте 25-30 минут при 200°C до готовности курицы и румяной сырной корочки.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Скорая протаранила тепловоз в российском городе
Назван город — победитель в конкурсе «Культурная столица 2027 года»
Москалькова заявила, что со стороны Киева нет списка «похищенных детей»
Ювелирная мастерская загорелась в российском городе
Юрист объяснил, чем Россия ответит Западу на кражу активов
Сочетаю несочетаемое: теплая утка, холодная груша и пряная зелень
Озвучены итоги голосования по российским шахматистам на мировых турнирах
Стала известна стратегия Белоруссии по отношению к Литве
Раскрыта личность обезвредившего стрелка в Сиднее мужчины
«Рады всем»: Кадыров высказался о внешнем виде туристов в Чечне
Финальный брак, рождение сына, мнение об СВО: как живет Евгений Миллер
Девушка вышла замуж за спасателя, доставшего ее из-под завалов
«Это личное»: мать погибшего на СВО Героя России о встрече с Путиным
Москвичам дали надежду на сугробы
НАТО в плену, Европа — в расход, тайна рождения детей Галкина: что дальше
В МИД РФ заявили о росте симпатизирующих России европейцев
Синоптик раскрыл, когда в Москву придет потепление
Пациента спасли за мгновение до операции по изъятию органов
В Британии рассказали, что станет катастрофой для Зеленского
Группа российских туристов на снегоходах загадочно исчезла в горах
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов
Общество

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат
Общество

Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.