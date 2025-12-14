Не готовлю мясо по-французски на Новый год, нашла рецепт вкуснее и дешевле: курица с шапочкой

Больше не готовлю мясо по-французски на Новый год, нашла рецепт вкуснее и дешевле! Эта порционная курица в лодочках с отменной шапочкой — идеальное блюдо, когда нужно красиво накормить гостей.

Вам понадобится: 4 куриных бедра (филе), 4 колечка консервированного ананаса, 150 г твердого сыра, 2 ст. л. сметаны, соевый соус, соль, перец, паприка, фольга или пергамент. Филе промойте, обсушите и слегка отбейте. Натрите смесью соли, перца и паприки, полейте 1 ст. л. соевого соуса. Из фольги или пергамента сформируйте прочные лодочки. В каждую положите куриное филе, сверху разместите кружок ананаса. Смажьте ананас сметаной и обильно посыпьте тертым сыром. Края лодочек загните, чтобы сохранить сок. Запекайте 25–30 минут при 200°C до готовности курицы и румяной сырной корочки.

Вкус этого блюда — сочное, ароматное куриное бедро в собственном соку, с карамельной сладостью ананаса и нежной, тянущейся сырной шапочкой. Сочетание пикантного соевого соуса, копченой паприки и фруктовой нотки создает сложный и очень гармоничный букет. Это блюдо гарантированно произведет фурор!

