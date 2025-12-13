Изюминка новогоднего стола — салат «Пражский»: мясо и яблоко в лимонном соусе

Салат «Пражский» гарантированно станет изюминкой новогоднего стола. В нем изысканно сочетаются мясо и яблоко в лимонном соусе. Это сытное и одновременно свежее блюдо точно запомнится вашим гостям!

Вам понадобится: 300 г отварной говядины или свинины, 3 соленых огурца, 1 крупное кисло-сладкое яблоко, 1 красная луковица, 150 г майонеза, сок половины лимона, соль, перец по вкусу. Мясо нарежьте тонкой соломкой. Соленые огурцы и яблоко (очищенное от кожуры) также нарежьте соломкой. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Для заправки смешайте майонез с лимонным соком, посолите и поперчите. В просторной миске соедините мясо, огурцы, яблоко и лук. Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте. Дайте настояться 15–20 минут, чтобы ингредиенты пропитались.

Вкус этого салата — это идеальный баланс: нежное мясо, хрустящие соленые огурцы, сочное яблоко с легкой кислинкой и пикантный лук в освежающей лимонно-майонезной заправке создают сложный и очень гармоничный букет.

Ранее стало известно, как приготовить салат, от которого вы точно не потолстеете в новогоднюю ночь: наслаждайтесь праздником по полной.