«Их выручим»: Москалькова объяснила отправку посылок для пленных россиян

Посылки и письма из дома напоминают пленным российским солдатам, что родина обязательно их вызволит, заявила ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, она договорилась с украинским омбудсменом о взаимном посещении пленных, а также отправке для них посылок из дома.

Мы собираем письма из дома, рисунки детишек, письма от жен, матерей, братьев, сестер с тем, чтобы наши бойцы видели, что мы их ждем и их выручим. Обязательно, — подчеркнула Москалькова.

Ранее российский омбудсмен заявила, что Киев не принимает шестерых украинцев, проживавших в Сумской области и желающих вернуться к родным. По ее словам, людей вывели из зоны конфликта по их просьбе. Москалькова уточнила, что Россия не препятствует их возвращению, однако не видит инициативы со стороны Киева.

До этого уполномоченный сообщила, что Москва и Киев договорились о взаимной передаче четырех тысяч посылок российским и украинским военнопленным. По ее словам, вопрос был решен в ходе переговоров с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.