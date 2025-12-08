Москва и Киев договорились о посылках для пленных

Москва и Киев договорились о посылках для пленных Москалькова: Россия и Украина договорились о передаче 2 тыс. посылок пленным

Москва и Киев договорились о взаимной передаче по 2 тыс. посылок российским и украинским пленным, рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Вопрос решен в ходе переговоров с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, сообщила она РИА Новости.

По поводу посылок, у нас есть договоренность с украинским омбудсменом, что мы на взаимной основе будем передавать посылки российским ребятам и украинским военнопленным, — заявила она.

Ранее Москалькова сообщила, что российские военные спасли нескольких граждан Украины, сейчас они находятся в Курске. Омбудсмен попросила Киев позаботиться об их возвращении домой.

До этого омбудсмен сообщала, что на Украине остаются 12 пленных жителей Курской области. Пленные верят в свое скорое возвращение домой, а МККК обеспечивает их необходимыми лекарствами и одеждой. Москалькова добавила, что постоянно поддерживает связь с этими людьми.