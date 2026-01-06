Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 12:59

Что будет с рублем? Курс сегодня, 6 января, что с долларом, евро и юанем

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В начале и середине января российская валюта будет укрепляться, заявил доцент кафедры стратегического и инновационного развития факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при правительстве РФ экономист Михаил Хачатурян. Что об этом известно? Каков курс доллара, евро и юаня сегодня, 6 января?

Курс доллара, евро и юаня 6 января

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 6 января, составляет 78,2267 рубля, курс евро — 92,0938 рубля, курс юаня — 11,1592 рубля.

Прогноз аналитиков на первый месяц года предполагает относительно спокойное начало без резких колебаний, но с тенденцией к постепенному ослаблению рубля. Краткосрочные ориентиры составляют 80–82 рубля за доллар. Что касается евро, то аналитики прогнозируют его рост до 96,4 рубля к концу первого квартала.

Какой курс рубля прогнозируют эксперты в ближайшее время

По мнению Михаила Хачатуряна, в начале 2026 года в пользу российской валюты будет играть налоговый период.

«Если говорить о первом квартале 2026 года, то сразу следует напомнить, что начнется он с налогового периода, когда наши основные экспортеры будут активно продавать накопленную валютную выручку. Это значит, что российская валюта в январе точно будет укрепляться до показателей 78–83 рубля за евро и 89–93 рубля за евро. Поддерживающим фактором, помимо налогового периода, станет положительная динамика цен на нефть на мировом рынке в диапазоне $64–66 за баррель», — отметил он в разговоре с «ФедералПресс».

Экономист добавил, что негативными факторами в первом квартале 2026 года продолжат выступать обострения санкционного давления со стороны США и Евросоюза, а также процесс смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ.

Доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова уверена, что резкого ослабления российской валюты в ближайшее время не предвидится.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Оптимистичный сценарий предполагает улучшение геополитической обстановки и смягчение санкций. В этом случае возможно укрепление курса рубля за счет восстановления экспорта и притока иностранного капитала. Курс на определенный период может составить 75–83 рубля за доллар», — сказала эксперт.

При этом главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец считает, что в начале года российскую валюту ждет небольшое ослабление по отношению к доллару и евро.

«Делать краткосрочный прогноз и точно угадать точку разворота рубля на текущем рынке стало еще сложнее, чем обычно, но в общих рамках в первом квартале 2026 года ждем движения в интервал 85–90 рублей за доллар для начала», — заявила она.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 6 января: что завтра, головные боли, сильный стресс

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 6 января: где сбои в России

Лютые морозы и дубак до -30? Погода в Москве в начале февраля: чего ждать

курс рубля
новости
прогнозы
курс доллара
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Роскосмос показал «Рождественскую елку»
Евросоюз уличили в паническом страхе перед «ненасытным» Трампом
Одобрения атак ВСУ на КТК обернулись уголовным делом в Казахстане
«Точка»: депутат Оглоблина о появлении в России еды из насекомых
Жители украинского города уже два дня сидят без света
Прощайте, иностранные закуски! Готовим русское сочиво на Рождество
Выбор подержанного автомобиля: ищем «вечную» машину
Появились результаты экспертизы организатора теракта в «Крокусе»
В ООН указали США на их место
Поплавская напомнила о «голой» вечеринке после постановки в театре Ганина
Мужчина скончался после драки с подростком
На Западе раскрыли точные планы США на Гренландию
«Случай бандитизма»: в Турции потребовали остановить Трампа
Мерфи, Ельчин и Монро: загадочные смерти знаменитостей
Молодого футболиста придавило тяжелыми воротами во время игры
«Ставка на Зеленского»: в Совфеде предрекли Западу смену приоритетов
В США сделали громкое заявление о войне Европы с Россией
Королевская семья Британии: последние новости, изменения в браке Миддлтон
Что будет с рублем? Курс сегодня, 6 января, что с долларом, евро и юанем
На Украине увидели «энергетический след» в отставке Малюка
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.