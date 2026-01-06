Что будет с рублем? Курс сегодня, 6 января, что с долларом, евро и юанем

В начале и середине января российская валюта будет укрепляться, заявил доцент кафедры стратегического и инновационного развития факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при правительстве РФ экономист Михаил Хачатурян. Что об этом известно? Каков курс доллара, евро и юаня сегодня, 6 января?

Курс доллара, евро и юаня 6 января

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 6 января, составляет 78,2267 рубля, курс евро — 92,0938 рубля, курс юаня — 11,1592 рубля.

Прогноз аналитиков на первый месяц года предполагает относительно спокойное начало без резких колебаний, но с тенденцией к постепенному ослаблению рубля. Краткосрочные ориентиры составляют 80–82 рубля за доллар. Что касается евро, то аналитики прогнозируют его рост до 96,4 рубля к концу первого квартала.

Какой курс рубля прогнозируют эксперты в ближайшее время

По мнению Михаила Хачатуряна, в начале 2026 года в пользу российской валюты будет играть налоговый период.

«Если говорить о первом квартале 2026 года, то сразу следует напомнить, что начнется он с налогового периода, когда наши основные экспортеры будут активно продавать накопленную валютную выручку. Это значит, что российская валюта в январе точно будет укрепляться до показателей 78–83 рубля за евро и 89–93 рубля за евро. Поддерживающим фактором, помимо налогового периода, станет положительная динамика цен на нефть на мировом рынке в диапазоне $64–66 за баррель», — отметил он в разговоре с «ФедералПресс».

Экономист добавил, что негативными факторами в первом квартале 2026 года продолжат выступать обострения санкционного давления со стороны США и Евросоюза, а также процесс смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ.

Доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова уверена, что резкого ослабления российской валюты в ближайшее время не предвидится.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Оптимистичный сценарий предполагает улучшение геополитической обстановки и смягчение санкций. В этом случае возможно укрепление курса рубля за счет восстановления экспорта и притока иностранного капитала. Курс на определенный период может составить 75–83 рубля за доллар», — сказала эксперт.

При этом главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец считает, что в начале года российскую валюту ждет небольшое ослабление по отношению к доллару и евро.

«Делать краткосрочный прогноз и точно угадать точку разворота рубля на текущем рынке стало еще сложнее, чем обычно, но в общих рамках в первом квартале 2026 года ждем движения в интервал 85–90 рублей за доллар для начала», — заявила она.

