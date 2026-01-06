Магнитные бури сегодня, 6 января: что завтра, головные боли, сильный стресс

Сегодня, 6 января, магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии, рассказали ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 6 и 7 января

По информации ученых ИКИ РАН, вероятность возникновения магнитной бури сегодня, 6 января, составляет всего 3%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 3%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 10%. Вероятность спокойной магнитосферы — 87%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным», — пояснили эксперты.

По данным портала my-calend, сегодня магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии.

«Сегодня нет геомагнитных бурь. В этот день угроз для самочувствия не предвидится. Вспышки на Солнце вызывают магнитные бури на Земле, которые влияют на самочувствие людей. Наиболее остро их влияние ощущают люди с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата, маленькие дети, пожилые люди, беременные женщины. Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание», — говорится в публикации.

Эксперты ИКИ РАН уточнили, что завтра, 7 января, на Земле магнитной бури не прогнозируется.

Как пережить сильную магнитную бурю

Доцент Сеченовского университета врач Павел Бережанский советует метеозависимым людям пить больше воды, а также чаще принимать контрастный душ в период магнитных бурь.

«Нужно пить больше жидкости, необходимо примерно на один литр увеличить свой обычный дневной объем. Еще помогает контрастный душ. Переключая постепенно воду от горячей к холодной, вы улучшите поступление кислорода к тканям за счет сужения и расширения сосудов», — подчеркнул он.

Научный сотрудник отдела физики космической плазмы Института космических исследований (ИКИ) РАН Вадим Ожередов пояснил NEWS.ru, что магнитные бури в первую очередь воздействуют на мозг и нервную систему.

«Наша группа в ИКИ занимается тем, что мы собираем большие базы данных по психологическому состоянию людей. Измеряем это так: люди пишут на форумах, в соцсетях всякие посты, а искусственный интеллект анализирует их по эмоциональной окраске и другим параметрам. Мы получили следующие результаты: степень возбуждения коррелирует с рентгеновскими вспышками на Солнце. То есть в дни магнитных бурь у человека действительно повышается активность нервной системы», — подчеркнул он.

